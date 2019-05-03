【中美貿易談判】白宮：下周磋商後決定兩國元首是否會面

撰文：梁凱怡
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中美下一輪貿易談判下周三（8日）於美國華盛頓舉行，中國國務院副總理劉鶴將率領過百人的代表團磋商。
白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，下周談判結束後，總統特朗普和中國國家主席習近平將決定是否會面，簽署貿易協議。
桑德斯指，中美談判繼續取得進展，相信最終將會見到兩國元首坐下來，定下貿易協議的部分細節。
《華爾街日報》周四（2日）引述知情人士透露，劉鶴將率領一支來自十多個部門、超過一百名官員組成的代表團前往華盛頓，顯示北京認為雙方能確認協協議最終細節。報道又指，雙方在剛過去的會談中，在部分棘手問題取得進展，包括關鍵市場准入及逐步取消懲罰性關稅。
美國政治新聞網站Politico周三（1日）引述知情人士報道，中美已就特朗普政府如何撤銷對總值2500億美元（約1.96萬億港元）中國商品加徵的關稅達成廣泛共識，部分關稅將於達成貿易協議後即時撤銷。
美國財經新聞網站CNBC周三亦引述消息報道，中美可能會在下周五（10日）宣布達成貿易協議。特朗普曾在3月14日表示，中美貿易協議能否達成，結果相信在未來3或4周揭曉；美方最近亦不時暗示貿易談判將有成果，種種消息似乎都反映，中美在5月10日達成貿易協議不無可能。
（綜合報道）