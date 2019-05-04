美俄首腦通話　特朗普促向朝鮮施壓　普京主張放寬制裁

美國總統特朗普和俄羅斯總統普京周五（3日）通話約1.5小時。據白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）指，特朗普促普京繼續向朝鮮施壓，達成半島無核化。克里姆林宮發聲明表示，普京強調平壤履行義務的同時，應獲放寬制裁。

桑德斯指，特朗普和普京花了一點時間討論朝鮮問題，二人重申致力達成無核化。據指，特朗普多次提到俄羅斯需要加緊和繼續提供協助，並向朝鮮施壓。

克里姆林宮發聲明表示，普京強調平壤認真履行義務的同時，應伴隨相應的措施，獲減少制裁壓力。

普京上周四（4月25日）在俄羅斯海參崴（Vladivostok）與朝鮮最高領導人金正恩會面。普京表示滿意會談成果，又認為，若要實現朝鮮半島無核化，要「保障朝鮮的安全」。

普京曾提出重啟六方會談，但美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）指建議不是首選方案，認為金正恩截至目前為止仍想與美國進行單對單會談。

華府一直要求平壤完全放棄核武和彈道導彈計劃，但平壤要求放寬制裁作為建立互信的措施。

美俄元首通話後，朝鮮周六自元山市向東發射短程飛彈。韓國聯合參謀本部與美國進行分析後指出，朝鮮發射數枚短程導彈，飛行距離為70至200公里。這是越南「特金會」無果而終後，朝鮮第二次測試武器。

（韓聯社／美聯社）