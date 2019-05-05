金正恩指導軍方測試大口徑遠程火箭炮

朝中社報道，朝鮮在東部地區出動大口徑遠程火箭炮以及戰術制導武器進行火力打擊訓練。朝鮮領袖人金正恩周六（4日）親身到場參觀及指導。報道意味着朝鮮並無測試違反聯合國安理會決議的彈導導彈。

金正恩下達有關改善和強化作戰戰鬥訓練的指示後表示，「增強打擊能力，才能在面對威脅與入侵時，捍衛（朝鮮的）政治主權以及經濟自立性」。他稱只有具備強大力量才能保障真正的和平與安全，廣大官兵應將這一硬道理銘記於心。

他還說，各部隊需保持高度戒備狀態，並為增強戰鬥力不斷展開鬥爭，以確保國家政治自主和經濟自立，守護革命成果和人民安全，進而不受任何勢力的威脅和侵略。

朝中社在報道中指出，訓練旨在檢驗前線和東部戰線的防禦部隊大口徑遠程火箭炮及戰術制導武器的打擊能力、火力任務執行能力、戰鬥性能，並保持萬無一失的備戰狀態。是次測試並非違規的長程彈導導彈試射。

金正恩在檢查該等設備搬運、部署、準備射擊的過程後，安排發射順序以及方法，並下令發射。

他高度評價訓練的良好成果予，並對有關部隊的快速反應表示滿意。

朝鮮周六被證實在上午9時06分左右從（江原道元山）虎島半島一帶朝東發射型號不詳的短程導彈。韓國聯合參謀本部與美國進行分析後指出，朝鮮發射數枚短程導彈，飛行距離為70至200公里。惟媒體其後在報道修正，朝鮮發射的物體不止一枚，而且不是導彈，而是「飛行物」。

（韓聯社／路透社）