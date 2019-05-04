朝鮮時隔一年半發射「飛行物」　或為回應美國施壓

韓聯社周六（4日）引述韓國聯合參謀本部報道，朝鮮當天自原山市向東發射短程飛彈。韓國聯合參謀本部與美國進行分析後指出，朝鮮發射數枚短程導彈，飛行距離為70至200公里。韓國軍方其後指出，朝鮮所發射的物體不止一枚，而且不是導彈，而是「飛行物」。 韓聯社在報道中本稱朝鮮試射的物體為導彈，其後改稱為「飛行物」，然而此舉將無助平息有關朝鮮是否會恢復大型武器測試的討論。

韓國聯合參謀本部消息，朝鮮當天上午9時06分左右從（江原道元山）虎島半島一帶朝東發射型號不詳的短程導彈。韓美兩國正在分析導彈的詳細情況。

這是朝鮮2017年11月29日發射洲際彈道飛彈（ICBM）級「火星—15型」之後，時隔1年5個月再度發射飛彈。

有分析認為，這是越南河內「特金會」無果而終事隔2個月，朝鮮第二次測試飛彈，這似乎是它對最近美國加強對平壤施壓「絕不屈從」的表態。特朗普縱曾引述金正恩2月27日「特金會」晚宴中說的話，稱鮮承諾不再核試，但在「特金會」後兩度測試武器，難免讓國際社會的信心有所動搖。朝鮮官媒朝中社4月18日報道金正恩4月17日監察新型戰術導向武器試射，之後的一次便是今次試射。

從今次試射測試看來，不論是朝鮮周邊國家還是國際社會，都需要更加認真看待平壤政府的舉動。美國國家利益中心研究員卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）說：「看來很明顯的是，朝鮮對於特朗普政府放寬制裁一事上缺乏彈性，以及堅持『最大力度施壓政策』而感到憤怒。」

朝鮮欲破冰 2018年停止核試

朝鮮數年間都有導彈試射甚至核試，惟2018年4月20日召開第七屆第三次全體會議，宣布平壤政府一個重大決定：自4月21日起，停止核試與試射導彈，廢棄北部核試驗場。當時分析相信朝鮮認為已完成其擁核國任務，轉向主力發展經濟。

2018年元旦，金正恩在新年賀辭中向韓國釋出善意，促成後來的韓朝聯隊參加平昌冬奧，「文金會」及新加坡「特金會」。

新加坡「特金會」之後，美朝談判進程拖沓，傳卡在朝鮮交出武器清單以及將核彈頭運出國外等問題上。

來到2019年2月的越南河內特金會，特朗普2月28日出席記者會時指美朝在棄核議題上有意見分歧。朝方要求全面解除制裁，美國則為朝鮮須實現無核化才能獲得放寬制裁。此外韓國《中央日報》3月5日引述知情人士報道，朝鮮會上提出願意廢棄寧邊地區核設施，但美方要求朝鮮再追加廢棄另一座核設施。

（綜合報道）