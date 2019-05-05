朝鮮試射火箭砲沒違反制裁協議　美韓面對的壓力

朝鮮朝中社報道，稱朝鮮在周六（4日）成功試射「大口徑長距離火箭砲與戰術制導武器」。這是自4月17日朝鮮聲稱試射武器後第二次再試射，且今次被成功探測到。朝鮮發射「火箭砲」雖未算違反聯合國制裁，但訊息已非常明顯，這是對美國與韓國的抗議。

與4月17日的不同，周六（4日）的試射朝鮮網體發布了大量照片。（路透社）

與4月17日的試射不同，朝鮮媒體在試射後的翌日，周日（5日）的報章上刊登了金正恩親臨指導試射，火箭砲發射的瞬間和擊中目標的照片。加上韓國及美軍的雷達監察，毫無疑問朝鮮在周六試射了武器。

巧妙地避過制裁協議

火箭砲並非導彈，除發射高度外距離亦有限。聯合國制裁決議中只說明了禁止朝鮮發射彈道導彈，朝鮮試射火箭砲未有真正違反聯合國制裁。

包括美國及韓國媒體，都一致認為試射是對美國的抗議。美朝河內峰會無果而終後，朝鮮把責任歸咎於美國部分官員的強硬態度。金正恩在最高人民會議上，強調將繼續發展經濟但需要「自力更新」，稱要對實施制裁的國家施以「嚴重打擊」。雖然金正恩稱仍然對美朝談判抱開放態度，但把限期定位2019年的年尾。

這都是進一步為美朝河內峰會破局後，朝鮮為求迫使美國重返談判桌上的方法。從言語上，使用字眼上，再到實際行動上。分析相信，若美國持續無法回應朝鮮訴求，朝鮮距離重返試射彈道導彈日子不遠。

朝鮮媒體同時發佈領導人金正恩親臨指導的照片，朝鮮正向重返舊路的方向推進。（路透社）

朝鮮不滿韓國跟隨實施制裁

這並非只是對美國抗議，朝鮮行動實際同時對韓國構成壓力。朝鮮發射火箭砲未有違反聯合國制裁協議，但涉嫌違反韓朝2018年的919軍事協議。協議中雙方同意停止一切對敵對行為，當中包括停止在東海（日本海）進行砲擊及海上機動訓練。

朝鮮自河內峰會破局，加強對韓國的宣傳攻勢。韓國《中央日報》引述朝鮮宣傳機構《回聲》指出，韓國應「無視外在壓力，返回南北宣言的初心」；《今日朝鮮》指韓國應「抵抗外國勢力，實現民族團結和祖國統一」，這些都在反映朝鮮不滿韓國跟隨美國，未有積極履行對朝友好政策。

實際韓國礙於聯合國制裁關係，無法實施對朝經濟協助和承諾。包括開展鐵路及道路連接工程、重開開城工業區及金鋼山旅遊區等。韓國雖正遊走美朝間說服重啟談判，但韓國能做的亦僅能去到這個階段，談判的決定權與結果仍在美朝手中。