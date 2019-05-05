特朗普：中美接近達成歷史性協議　達不成也很好

中美貿易下一輪談判下周三（8日）在美國華盛頓舉行。美國總統特朗普上周五（3日）表示，中美兩國接近達成歷史性貿易協議。惟他同時指出，如果無法達成協議，美國可能會更好。

特朗普接見斯洛伐克總理佩列格里尼（Peter Pellegrini）時向記者表示，中美貿易談判進展良好，「協議（談判）本身進行得挺順利。我甚至會說非常順利。我們將看看未來數周有什麼事發生。」

他表示，「我們接近達成一個非常歷史性、里程碑式的協議。如果我們達不成，我們也會很好。或者可能會更好」。他又指出，美國正對中國商品徵收數十億美元的關稅，「我們不曾從中國身上拿過1毫子，但現在拿到幾十億美元。這產生了非常積極的影響」。

美國副總統彭斯（Mike Pence）上周五（3日）表示，特朗普堅定要求中國對貿易措施作結構改革。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，下周談判結束後，特朗普和習近平將決定是否會面，簽署貿易協議。