【中美貿易談判】彭斯：特朗普堅定要求中國貿易結構改革

中美貿易下一輪談判下周三（8日）在美國華盛頓舉行。美國副總統彭斯（Mike Pence）周五（3日）表示，總統特朗普堅定要求中國對貿易措施作結構改革，而撤銷對中國商品加徵的關稅將會是協議執行機制的一部分。

彭斯接受CNBC訪問時指，特朗普仍然對與中國達成協議抱有希望。被問到協議達成後，美國會否保留部分對中國商品加徵的關稅，彭斯指特朗普相信美國處於有利地位，如未能達成協議或將加徵更多關稅，撤銷關稅將會是協議執行機制的一部分，而對於撤銷哪些關稅，雙方仍需在談判中磋商。

彭斯也表示，特朗普已向中國國家主席習近平表明，美國必須見到中國作出結構改革，包括知識產權以及處理「強迫技術轉移」問題。他提到，華府將在有關方面維持堅定不移的立場。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）之後也向記者表示，美國並沒有在談判中軟化對中國的要求。

特朗普周五向記者表示，美國與中國的貿易談判進展良好。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，下周談判結束後，特朗普和習近平將決定是否會面，簽署貿易協議。她形容，中美談判繼續取得進展，相信最終將會見到兩國元首坐下來，定下貿易協議的部分細節。

美國政治新聞網站Politico周三（1日）引述知情人士報道，雙方同意在達成協議後，即時撤銷美國對總值2000億美元（約1.57萬億港元）中國商品加徵的10%關稅。而美國另外對總值500億美元（約3900億港元）中國商品加徵的25%關稅，將維持一段較長時間。

（路透社）