【委內瑞拉政變】拉夫羅夫與委國外長會晤　促美方停止干涉

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周日（5日）與委內瑞拉外長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）在莫斯科舉行會談，商討委內瑞拉局勢。拉夫羅夫譴責美方支持反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）試圖推翻現任總統馬杜羅（Nicolás Maduro），敦促華盛頓停止這些「不負責任」的計劃。

俄羅斯外交部在聲明中表示，兩國外長就目前委內瑞拉的局勢，以及政變事件交換意見，尋求解決分歧及在國際調停下促成政府與反對派之間的對話。

支持瓜伊多的美國和支持馬杜羅的俄羅斯一直互相指摘對方干涉委內瑞拉局勢，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）計劃周一在（6日）芬蘭會面，討論委內瑞拉局勢。美國國務員官員透露，蓬佩奧會把握此機會表達華府對莫斯科舉措的關注，包括烏克蘭和委內瑞拉問題。

蓬佩奧上周三（1日）與拉夫羅夫通電話，互相指摘對方干預委國内政。拉夫羅夫稱，美國干預委內瑞拉會帶來嚴重後果，並違反國際法。蓬佩奧就批評莫斯科和古巴破壞委內瑞拉穩定，要求俄羅斯終止對馬杜羅的支持。

蓬佩奧早前表示，馬杜羅原定周二（4月30日）早上離開委內瑞拉前往古巴首都哈瓦那（Havana），但最終被俄羅斯勸阻；拉夫羅夫否認有關說法。

（綜合報道）