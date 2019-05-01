【委內瑞拉政變】蓬佩奧：馬杜羅原計劃流亡至古巴　俄羅斯勸阻

委內瑞拉亂局持續，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）周二（4月30日）表示，推翻總統馬杜羅（Nicolas Maduro）計劃已進入最後階段。 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二指，馬杜羅曾準備離開委內瑞拉，流亡至古巴，但最終被俄羅斯勸阻。

蓬佩奧接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時指，馬杜羅的飛機已在停機坪準備好，原定周二早上便離開委內瑞拉，但據悉俄羅斯表示馬杜羅應留下。他提到，馬杜羅原計劃前往古巴首都哈瓦那（Havana）。

被問到會否容許馬杜羅安全出發前往古巴，蓬佩奧未有正面回應，僅指「如馬杜羅登上飛機，他清楚之後發生的事情」。

美國家安全顧問博爾頓（John Bolton）表示，馬杜羅三名親信向反對派承諾，馬杜羅必須下台，但之後改變想法。據指，他們分別為國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）、最高法院法官莫雷諾（Maikel Moreno）和總統衛隊指揮官埃爾南德斯（Ivan Rafael Hernandez Dala）。

據指，他們向瓜伊多承諾將馬杜羅政權和平移交至反對派手中。惟帕德里諾周二與軍人站在一起出現在電視機上，聲稱繼續對馬杜羅效忠。

（美國有線新聞網絡／英國廣播公司）