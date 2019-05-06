【俄羅斯客機起火】仲拎行李？歐美指引：應90秒內撤離出事機艙

俄羅斯航空（Aeroflot）一架原定由莫斯科飛往摩爾曼斯克（Murmansk）的客機周日（5日）緊急着陸，隨後引發大火，造成41人死亡。 當地媒體引述機場人員稱有乘客堅持要拿行李，或阻礙了其他人疏散，最終導致傷亡慘重。歐洲和美國均有指引提到，在緊急情況下，乘客應該在90秒內撤離機艙。

在飛機意外發生後，乘客或難以馬上理解情況的嚴重性和緊急，有部分人可能會選擇拿回行李，甚或在機艙內拍攝片段，結果可能耽誤逃生時間，釀成悲劇。

除了這次俄羅斯空難之外，過往不少意外都顯示乘客都會嘗試帶着行李逃出生天。例如2013年，韓亞航空777客機在三藩市機場跑道墜毀後起火，意外後有乘客試圖打開頭頂的儲物架並拿回行李，事故最終導致兩人死亡。

根據歐洲聯合航空管理局（JAA）和美國聯邦航空管理局（FAA）的指引，當一架載客量高於44人的客機發生事故，乘客需於90秒內撤離客機。研究顯示，如果撤離時間超出90秒，機艙被燒毀的可能性將大大增加。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）的研究顯示，在419名曾需要撤離機艙的受訪者中，208人承認曾嘗試拿回物品。研究又顯示，36名參與撤離行動的空中服務員認為，拿住行李的乘客是最大的障礙。

Ад в Шереметьево: Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся из-за пожара на борту. Горит как факел, а в это время из передних дверей полным ходом идет эвакуация pic.twitter.com/oRWI6npPCu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2019年5月5日

▼想看更多俄羅斯客機起火相片，請即按以下圖輯：

（澳洲新聞網）