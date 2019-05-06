【俄羅斯客機起火】乘客疑堅持拎行李疏散　半機人逃生受阻葬火海

俄羅斯航空（Aeroflot）一架原定由莫斯科飛往摩爾曼斯克（Murmansk）的客機，周日（5日）起飛後不久起火，緊急折返機場着陸時機尾火光熊熊，冒出大量濃煙。 俄羅斯調查委員會表示，根據最新調查結果，機上78人中只有37人生還，相信其餘41人已經死亡。當地媒體引述機場人員稱，機上有乘客堅持要帶同手提行李逃生，此舉可能阻礙其他人緊急疏散，以致葬身機艙火海。

俄羅斯客機起火：客機緊急降落時起落架撞上地面，機鼻撞地後著火，機尾吐出火舌。（美聯社）

當局仍在調查事故原因，相信飛機可能是在半空中出現電力故障而起火，客機緊急降落時次起落架最先撞上地面，然後是機鼻，接着起火。

客機著陸後機尾吐出火舌，機組人員及乘客要由逃生滑梯離開機艙，消防員趕到出動多條喉灌救；機上78人中只有37人生還，相信其餘41人已經死亡，當中包括兩名小童及一名英勇嘗試拯救乘客的機艙服務員。

Видео из салона самолета Москва-Мурманск, сгоревшего при посадке в Шереметьево.



Люди в панике, огонь охватывает почти все за бортом. pic.twitter.com/CAjKgT8cZQ — Breaking Mash (@BreakingMash) May 5, 2019

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機艙乘客驚慌失措 逃生乘客拖篋疏散

在機艙內拍下的片段見到，機窗外全是熊熊烈火，乘客人心徨徨，尖叫聲此起彼落；另一段影片顯示，乘客跳上緊急滑梯逃生，然後踉蹌跑過停機坪，有人仍拖着行李。

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）引述一名機場人員稱，一些乘客逃生時不聽從指示，堅持要先在頭頂儲物隔帶走手提行李才疏散，以至後方乘客未能及時逃出。

莫斯科衛生部長馬特維耶夫（Dmitry Matveyev）表示，事件中另外有11人受傷，情況並不嚴重。

（綜合報道）