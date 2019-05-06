【中美貿易談判】特朗普再施壓：跟中國貿易每年損失5000億美元

中美貿易談判突然生變，美國總統特朗普周日（5日）在Twitter威脅再向中國商品加徵關稅，震動全球股市。 特朗普周一（6日）在Twitter再發文提及中國，指每年在跟中國的貿易上「損失」（lose）5000億美元，他稱「不會再如此了」。 5000億美元大約是美國每年進口中國商品的金額。

The United States has been losing, for many years, 600 to 800 Billion Dollars a year on Trade. With China we lose 500 Billion Dollars. Sorry, we’re not going to be doing that anymore! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2019

特朗普在貼文中表示，美國在過去多年，在貿易上每年「損失」6000億至8000億美元，其中與中國的貿易，每年「損失」5000億美元。他稱「抱歉，我們不會再如此了！」

特朗普3月時也曾在一個活動上指控中國「每年從我們國家拿走5000億美元」，他當時指，他說的是中國出口到美國的商品總額。

特朗普向中國施壓

現在本來處於中美貿易談判尾聲階段，特朗普頻頻發Twitter向中國施壓，他周日（5日）在Twitter表示，談判進展緩慢，並指會在周五（10日）將2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%。

消息影響全球多地股市，包括香港。