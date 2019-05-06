【中美貿易談判】外交部：中方團隊正準備赴美磋商

中美貿易談判突然生變，隨着美國總統特朗普（Donald Trump）再威脅向中國商品加徵關稅，外界關注中國國務院副總理劉鶴會否取消訪美行程。 中國外交部發言人耿爽周一（6日）在例行記者會表示，中方團隊正在準備赴美磋商。 對於特朗普的言論，外交部形容「類似情況以前多次出現」。

特朗普於當地時間5月5日發布Twitter，威脅要將所有中國輸美商品的關稅提高至25%。（路透社）

中國外交部：中方立場態度明確

對於特朗普的言論，外交部發言人耿爽回應指，類似的情況以前多次出現，中方的立場和態度一直非常明確。

他稱，中美經貿磋商已進行了10輪，取得積極進展，「當務之急，我們還是希望美方能夠同中方共同努力，相向而行，爭取在相互尊重的基礎上達成互利雙贏的協議。」

至於劉鶴會否繼續訪美，耿爽稱，正在了解相關情況，「可以告訴你的是，中方團隊正在準備赴美磋商。」

圖為中國副總理劉鶴4月初訪美與特朗普在白宮會面的情況。（路透社）

中美貿易談判突然生變

中美第11輪貿易談判原定周三（8日）在美國華盛頓舉行，劉鶴將率領過百人代表團前往磋商。外界之前更盛傳中美可能在周五（10日）達成協議。

但美國總統特朗普周日（5日）突然在Twitter表示，談判進展緩慢，並指會在周五（10日）將2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%。消息影響全球多地股市，包括香港。

《華爾街日報》之後引述消息人士指，特朗普的帖文令中國官員感到驚訝，正考慮取消周三（8日）將在美國華盛頓舉行的中美下一輪貿易談判。

《南華早報》則報道，劉鶴有可能是延後出發及縮短訪美行程。

（美聯社）