【中國軍力報告】四大重點　警告北京增加插足北極

美國國防部周四(2日)公布2019年《中國軍力報告》(Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2019,通常被稱為China Military Power Report)。當中指出中國不只在消費電子技術、人工智能方面崛起,在北極軍事操作以及核子潛艇建造方面也在發力。

這份報告合計136頁,較2018年版的145頁略短;2018年報告延時3個月才發布,今年則準時發布。