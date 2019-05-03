【中國軍力報告】四大重點　警告北京增加插足北極

美國國防部周四（2日）公布2019年《中國軍力報告》（Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2019，通常被稱為China Military Power Report）。當中指出中國不只在消費電子技術、人工智能方面崛起，在北極軍事操作以及核子潛艇建造方面也在發力。 這份報告合計136頁，較2018年版的145頁略短；2018年報告延時3個月才發布，今年則準時發布。

中國在北極軍事存在

這份報告與2018年被有一不同之處，就是指出中國對在北極提升軍事存在的興趣日漸濃厚。2018年報告中只提到「北極」1次。這一份報告卻增至21次。它就中國在北極的活動增加發出警告，指這類活動「可能包括把潛艦部署到該區，以嚇阻對手的核攻擊」。

報告亦指出中國加快在北極的活動、視此為其「極地絲路」的一部分，而且會嘗試宣傳本國是「近極地國家」。文中指出，中國在冰島以及挪威持有的破冰船以及民間研究站增加，會有助強化解放軍在極地的軍事存在。國務院亦指出，該國其中一個擔心的地方是，中國在該區部署配備核武的潛艇。

解放軍與海軍現代化

報告其中一個着眼點是中國的海軍。儘管中國目前僅有一艘航母，而美國有11艘，但報告仍指出中國的「陸、海、空及飛彈部隊都在增加投送能力」，以及「挑戰美軍在區內軍事優勢」。

報告稱解放軍潛艦數量到2020年可能增至65到70艘之間。它指解放軍海軍為「日益現代化且有彈性的軍隊」，「中國潛艦部隊現在是當局要務，是高優先順序項目。」

中國新的導彈核攻擊潛艦將在2020年代中期服役。第一艘國產航艦很可能在今年底前服役，第2艘國產航艦則預期2022年前服役。

中國第一艘航空母艦遼寧號2017年7月11日訪港，它中午11時30分在一艘香港消防船的引導下經過維多利亞港、金紫荊廣場前的水域離港。（視覺中國）

先進高端武器

文中指出中國正在研發的一些更先進的科技，包至少超音速5倍的導彈：「中國已測試高超音速飛行器（hypersonic glide vehicle，HGV）。它2018年8月成功試射「星空—2」（XINGKONG-2或Starry Sky-2），並公開描述這是一款超高音速掠海飛行器，能貼近水面飛行躲避偵測與飛彈防衛系統。」

竊取美國科技改良軍力

這份報告亦就中國間諜活動增加發出警告，稱部分身在海外的中國公民或華裔人士會利用脅迫和勒索來推進中國的利益。此外內文提及「（中國）軍方軍事專員還對其所在國家或地區進行秘密和公開的情報收集。」

「中國使用多種方法獲取國外軍事與軍民兩用科技，包括以外國直接投資、網路盜竊、利用個別中國人士，以及透過情報單位、電腦入侵或其他非法手段，取得這些科技。」

報告指出中國通過進口、外國直接投資、合資經營、研究及學習夥件、人才招募、工業及網絡間諜取得外國科技。

（綜合報道）