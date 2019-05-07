【中美貿易談判】萊特希澤：劉鶴仍率團磋商　周四談判周五加關稅

中美貿易談判突然生變，美國總統特朗普（Donald Trump）再威脅向中國商品加徵關稅。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）周一（6日）指中方「反口」違背之前談判承諾，又表示新一輪貿易談判周四（9日）會在華盛頓展開，中國國務院副總理劉鶴仍會率領中國代表團出席，加徵關稅則會在周五（10日）凌晨生效。 美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）指出，若中美談判重回正軌，或可重新考慮關稅問題。

特朗普周日突然宣布，周五起提高價值2000億美元中國進口商品的關稅至25%；並威脅對其餘3250億中國商品徵收25%的關稅。

會談按原定時間舉行

萊特希澤周一（6日）表示，新一輪會談按原定時間周四（9日）及周五（10日）會在華盛頓舉行，若未能達成協議，關稅措施就會在周五（10日）凌晨生效；他謂，劉鶴仍會率領中國代表團出席談判。

中方代表團「縮水」

中國外交部早前表示，中方代表團會前往美國。美國財經新聞網站CNBC引述消息人士稱，中方派出的代表團規模「縮水」，人數可能比原本計劃的少。

市場相信，被視為中美簽署貿易協議的旗手的劉鶴參加會談是中美達成貿易協議的積極跡象，美方可能不會提高對中國商品的關稅。

中方疑反口觸怒特朗普

萊特希澤指中方「違背」之前談判承諾，導致雙方關係緊張；姆努欽則指中方嘗試就在過往達成的共識中「收回一些措詞」，強調中美談判重回正軌，才重新考慮關稅問題。

彭博社引述消息人士稱，中國本來已同意在協議中就解決強制技術轉移，以及保護知識產權等美方提出的要求，作有需要的法例修改，當華府認為有關問題已解決時，中方卻在上周的談判中稱無意為此修改法例。

與會的萊特希澤（Robert Lighthizer）感到不滿並向總統特朗普匯報，觸怒特朗普周日在Twitter發文威脅加徵關稅，並指摘中方試圖重新談判。

（綜合報道）