美國制裁伊朗石油　中國專家：不意味北京屈服

美國特朗普政府自上周四（2日）開始，不再對包括中國在內的任何伊朗石油進口國給予豁免。惟有中國專家指出，伊朗是中國重要的能源合作夥伴，北京或不會接受美國的制裁壓力。

石油價格網站（OilPrice.com）周一（6日）報道引述中東問題專家兼中國前駐伊朗大使華黎明指出，取消豁免不意味中國會屈服於美國，並且切斷與伊朗的能源和貿易關係，原因是伊朗是中國在經濟、政治和安全方面的重要合作夥伴。

報道指，如果中國抗拒美國的呼籲終止進口伊朗石油，這將會危及中美兩國舉行的貿易談判。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則表示，有信心中美貿談判不會受進口伊朗石油制裁豁免結束一事影響。

美國一直要求各國停止購買伊朗石油，但由於此舉在國際引發爭議，美國2018年11月向8個地區給予豁免，包括中國、印度、希臘、意大利、台灣、日本、土耳其和韓國，為期半年。至2019年4月底，美國白宮發聲明指，特朗普決定5月起不會再對任何伊朗石油進口國給予豁免。