【俄羅斯客機起火】「加大碼」乘客傳堅持拿行李　阻塞通道害死人

俄羅斯航空SU1492航班周日（5日）懷疑在受雷擊後折返但緊急降落時出事，它在莫斯科機場起火爆炸，造成41人死亡。 有乘客被指堅持帶同手提行李逃生而阻塞通道，導致後排乘客葬身火海。

俄羅斯客機起火：民眾在出事班機SU1492的號碼牌前獻花悼念罹難者。（美聯社）

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事發時，機組人員指示乘客立即逃生及不要拿取行李，但有影片拍到坐在10C號座位的倖存乘客Demitry Khlebushkin拿着背囊離開火場。有俄媒報道指，坐在Demitry Khlebushkin後排的乘客只有3人生還。

大難不死的Demitry Khlebushkin其後接受傳媒訪問，他感謝空中服務員幫助乘客疏散：「多虧空中小姐，我才活了下來。」但他隨即又非常不滿地投訴航空公司拒絕退款：「我用了40分鐘辦退票手續但無法獲得退款，最後我完全沒得到退款。」他還形容俄羅斯航空的職員都是「無情和不專業的人」。

俄羅斯航空論壇Forumavia上，Demitry Khlebushkin的體型與手上的背囊成為網民猛烈攻擊的目標。不過，外界暫時未知背包是放在機艙內頭頂上方的行李櫃，還是放在前方座椅下。

他並非唯一一個被指行為自私的乘客，有影片拍到另外多名乘客先把隨身行李拋下飛機逃生滑梯，然後才跳出去。

倖存乘客薩夫琴科（Mikhail Savchenko）在Facebook寫道：「對那些拿着袋逃生的人，我不知道該說什麼。上帝會審判他們。」

（綜合報道）