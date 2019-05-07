泰國大選最終結果公布在即　150名政黨議席周三有定案

泰國選舉委員會即將在周四（9日）公布最終的選舉名單，但泰國傳媒報道，因各種問題關係選委會在確認當選人最後階段出現困難，150名政黨名單席次要待周三才出爐。周四公布的名單或許不是完全的，也有可能會在未來一年內改變。 泰國眾議院共500席，其中350席為區域議員、150席為不分區議員（政黨名單席次）。

《曼谷郵報》報道，選委會需要在周四宣布最少95%，即475名的當選人，才可讓國會在5月23日正式召開。據悉軍政府正準備在周五（10日），即下議院選舉結果公布後，提交上議員的名單。

據報選委會至今仍有部分議席未有定案。其中150名的政黨名單要待周三早上，憲法法院通過委會早前提交的名單計算法才能決定。而部分受爭議的候選人會否被臨時「DQ」（取消資格）備受注目，據悉現時有17個候選人因涉嫌違反選舉規定遭撤銷資格。

報道指清邁第8選區中，為泰黨議員Surapol Kietchaiyakorn是現在唯一已知在當選後遭取消資格的議員。選委會表示即使周四公布當選名單，若未來1年內發現有違規證據，當選人都可以被隨時被剝奪資格。

至於被指在參選時擁有媒體股份，涉嫌違反選舉條例的未來前進黨黨魁塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit），報道引述消息指選舉委員會未有就他的事件作出討論。相信塔納通仍會繼續留在政黨名單，等待選舉最終結果。

（曼谷郵報）