【中美貿易戰】中國商務部：副總理劉鶴周四赴美　參與貿易談判

中國商務部周二（7日）表示，副總理劉鶴將於5月9日訪問美國兩日，參與新一輪中美貿易談判，但商務部沒有透露對方今次的談判內容或議題。

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（5日）突然宣布，周五起提高價值2000億美元中國進口商品的關稅至25%；並威脅對其餘3250億中國商品徵收25%的關稅。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）周一（6日）指中方「反口」違背之前談判承諾，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）指出，若中美談判重回正軌，或可重新考慮關稅問題。

萊特希澤指中方「違背」之前談判承諾，導致雙方關係緊張；姆努欽則指中方嘗試就在過往達成的共識中「收回一些措詞」，強調中美談判重回正軌，才重新考慮關稅問題。

彭博社引述消息人士稱，中國本來已同意在協議中就解決強制技術轉移，以及保護知識產權等美方提出的要求，作有需要的法例修改，當華府認為有關問題已解決時，中方卻在上周的談判中稱無意為此修改法例。

與會的萊特希澤感到不滿並向總統特朗普匯報，觸怒特朗普周日在Twitter發文威脅加徵關稅，並指摘中方試圖重新談判。

不過萊特希澤周一強調，劉鶴仍會按照原定計劃仍會率領中國代表團到華盛頓，出席周四（9日）及周五（10日）一連兩日的新一輪貿易談判。但他指，若果雙方未能達成協議，關稅措施就會在周五凌晨生效。

（綜合報道）