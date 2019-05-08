【中美貿易談判】人民日報：北京有信心應對各種困難　保持平常心

中國《人民日報》周三（8日）發表評論指，面對美國突如其來提高對中國商品關稅，中國完全有「底氣」應對中美經貿磋商進程中各種可能的困難和挑戰，這也是中方始終能夠保持平常心的原因。

人民日報的評論指出，美國無預警提高對中國商品關稅，類似情況此前也發生過，但最終還是呈現撥雲見日的希望。雖然國際輿論場上議論紛紛，但事情的基本邏輯不會變。定力決定定數，中方團隊準備赴美磋商的安排仍然保持「進行式」狀態。

文章提到，中方的立場和態度一直非常明確，美方對此也十分清楚。迄今進行了十輪的中美經貿高級別磋商已經取得諸多進展，這一點有目共睹。磋商已至關鍵處，雙方只有共同努力、相向而行，才能爭取在相互尊重的基礎上達成一個互利雙贏的協議。

評論又表示，中美之間的確存在雙方一時難以解決棘手的結構性分歧，需要通過對話交流一起想辦法。談判的初衷是解決問題，目標是促成共贏，因此離不開對彼此關切的認真對待，也離不開對彼此可適性、可操作性的包容心。通過拼嗓門大、拼放話狠是解決不了中美經貿問題，關稅大棒更不是靈丹妙藥。

一個產業要素齊整、兼具強大生產能力和巨大內需潛力的國家，篤定不會懼怕關稅大棒。中國大市場活力充沛，中國經濟動力不斷蓄增，中國同全球經貿夥伴們互動的空間持續擴展。中國完全有「底氣」應對中美經貿磋商進程中各種可能的困難和挑戰，這也是中方始終能夠保持平常心的原因。

文章強調，關鍵之處見從容。談下去，談好了，符合中美雙方的利益，也符合世界利益。值得強調的是，中美雙方曾經明確同意，要在互惠互利基礎上拓展合作，在相互尊重基礎上管控分歧，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。美方應當按照這一共識指引的方向堅定往前走，推動雙邊經貿關係盡快回到正常軌道，讓合作共贏造福兩國和世界。這才是重信守諾的大國大義。

（人民日報）