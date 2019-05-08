【中美貿易談判】美媒：首要議題是華府要求北京列出修例清單

美國總統特朗普周日（5日）突然宣布提高對中國關稅，令中美貿易談判添變數。中國國務院副總理劉鶴周四（9日）訪美之際，美國《華爾街日報》（Wall Street Journal）引述消息人士報道，首要議題是華府要求北京列出修例清單，但北京反對將清單加入協議。

中方官員透露，中國領導人認為，如貿易談判全面破裂將難以修補，亦會令中國經濟付上代價。因此，北京決定派劉鶴前往華盛頓繼續磋商，但有關做法就會打破中方不在威脅下談判的公開立場。報道引述決策官員指，要盡早解決貿易糾紛，全面爆發貿易戰對所有人均不利。

據知情人士表示，排在磋商的首項議程是，美國要求在貿易協議加入清單，列出中國政府為合規而必須修改的法律法規，確保中國兌現結構性改革承諾。北京反對有關做法，認為要求侵犯中國主權，並指修例需時。

報道指，有份參與談判的副部長級官員周二（7日）討論是否應繼續前往華盛頓磋商，並就美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）周一（6日）舉行記者會時所獲的資料加以剖析，最終決定繼續出席談判。中國副商務部長王受文和副財長廖岷周三（8日）先行赴美，劉鶴之後加入。

（華爾街日報）