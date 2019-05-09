【華為孟晚舟被捕】華為回應聆訊　稱將阻止引渡程序

對於引渡及移交犯人或疑犯的程序， 中國電訊設備巨頭華為周三（8日）有話說。 華為副董事長孟晚舟當日在加拿大上庭，出席美國要求引渡的排期聆訊。華為及後發表聲明質疑，這是美國的「政治考慮」，華為將阻止有關引渡程序。

華為：孟晚舟無隱瞞

美國政府早前指控孟晚舟涉嫌欺騙滙豐及其他國際銀行，隱瞞華為與香港註冊的空殼公司Skycom（星通技術有限公司）的關係。星通實際上是華為的非正式附屬公司，用以協助華為與伊朗業務往來，違反美國制裁伊朗的禁令。

華為聲明指出，孟晚舟的商業活動是在銀行職員完全掌握資訊的情況下進行，惟聲明並無提到孟晚舟與哪些銀行有商業活動。華為與星通也是美國指控的對象，罪名包括欺騙銀行、電滙詐騙，以及違反美國對伊朗制裁。

華為：引渡屬政治考慮

聲明又指針對孟晚舟的指控並非真確，是美國的「政治考慮，而非法治」，所以打算阻止引渡程序。孟晚舟代表律師周三在庭上提出質疑，美國總統特朗普曾就此案發表評論，認為引渡程序是有政治動機，要求停止審理；辯方又指孟晚舟被捕後權利遭侵犯。

孟晚舟2018年12月1日，因公司涉嫌違反美國對伊朗的制裁，在加拿大溫哥華國際機場（Vancouver International Airport）被捕，獲准保釋後一直居於溫哥華，惟須配戴腳鐐，以及被保安嚴密監視。

（綜合報道）