【華為孟晚舟被捕】華為：美國濫用司法程序　政治因素有損公正

華為副董事長孟晚舟周三（8日）再上庭接受引渡聆訊。法官批准孟晚舟搬到桑拿斯區（Shaughnessy）的住所；並定於9月23日至10月4日處理案件的披露資料申請，她需在9月23日到庭。 聽證會結束後，華為向中國《環球時報》發表的四點聲明，表示華為一直相信孟晚舟是清白，並認為美國下令逮捕孟晚舟是非法濫用程序，背後有政治因素驅動，而非出於法治考慮。

華為透過聲明表示，針對孟晚舟發起的刑事案件完全基於不實指控，孟晚舟陳述的簡報沒有誤導成份，銀行了解Skycom在伊朗的業務和運營的性質，也了解華為與Skycom的關係。因此，沒有證據證明孟晚舟有「欺騙、不誠實或其他不正當手段」的行為，銀行也沒有因孟晚舟的陳述面臨利益被剝奪的風險。

聲明也指，加拿大相關部門在美國聯邦調查局（FBI）參與下採取的行動，多次嚴重侵犯孟晚舟依據《加拿大權利與自由憲章》所享有的權利。加拿大皇家騎警故意延遲出示拘捕令，以「例行入境檢查」為名，非法扣押孟晚舟，並搜查其行李，根據聯邦調查局的指示扣押其手機和其他電子設備，強迫其交出密碼。

華為認為，逮捕孟晚舟違反美加引渡條約和加拿大《引渡法》核心的雙重犯罪原則。美國對孟晚舟的指控是基於美國對伊朗的制裁，但是加拿大目前並沒有針對伊朗的金融制裁，因此孟晚舟面臨的指控在加拿大並不構成犯罪。引渡請求不符合雙重犯罪的要求。

聲明提到，律師認為引渡程序過程中出現的政治因素將嚴重損害公正，也會侵害孟晚舟的合法權利。孟晚舟將據此向法庭申請停止引渡程序。

華為最後提及加拿大是尊重法治的國家，認為執法機構的官員應遵守法治原則，對所有人，包括加拿大公民和到訪者都一視同仁，並表示相信加拿大的司法體系，期待孟晚舟盡快重獲自由。

（環球時報）