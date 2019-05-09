泰國大選結果公布　為泰黨獲最多議席　料無阻巴育連任

泰國大選結果周四（9日）公布，無政黨在下議院取得過半數，其中與前總理他信（Thaksin Shinawatra）有密切關係的為泰黨（Pheu Thai Party）贏得136席，為下議院最大黨。連同上議院在內，預計現任總理巴育（Prayuth Chan-ocha）將獲得足夠支持，順利連任。

在下議院500席中，為泰黨贏得136席，至於親軍方的人民國家力量黨（Palang Pracharath Party）則取得115席，未來前進黨（Future Forward Party）、民主黨（Democrat Party）和自豪泰黨（Bhumjaithai Party）則分別獲得80席、52席和51席。

大選後，為泰黨宣布與6個政黨結盟，並稱取得至少255席，成為下議院多數黨，足以籌組聯合政府。但最終結果顯示，聯盟「民主陣線」（Democratic Front）僅得245席，仍未足以籌組政府。

連同上議院在內，料現任總理巴育將獲得足夠支持，順利連任。但由於人民國家力量黨未能於下議院取得過半數，需要拉攏其他政黨爭取支持。

預計民主黨和自豪泰黨將加入人民國家力量黨的陣營。前者發言人指，黨內下周舉行會議，討論是否加入人民國家力量黨政府，抑或走「獨立反對派」的路線。至於自豪泰黨領袖則在Facebook表示，政黨仍然聆聽人民的聲音。

（綜合報道）