【中美貿易談判】美國對華加徵關稅時機巧妙　避免談判破裂

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（5日）宣佈，美國將從周五（10日）起調升2000億美元的中國商品關稅稅率，由10%上調到25%，且不排除對其它商品也加徵關稅。惟周五兩國新一輪談判第一天磋商完結後，未有傳出談判破裂的消息。分析認為身為中美貿易談判的最關鍵決策人，特朗普與中國國家主席習近平將「貿易戰槍口」瞄準對方的同時，也表現出願意主動握手的姿態。

中美在進行第11輪貿易談判之際，美國在當地周五凌晨零時01分（香港時間周五中午12時01分）就總值2,000億美元中國出口至美國的貨物調升關稅稅率，由10%增至25%。路透社周五（10日）報道，美國以巧妙的方法避免談判破裂的危機；美國決定以中國貨品出口的時間為基準，而不是以它們抵達美國的時間為準加徵關稅。

美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）周五公布，表示新措施並不適用於美東時間周五凌晨零時 01分 (香港時間中午12時01分) 之前離開中國、以及在6月1日前抵達美國的貨物。當局容許有寬限期，讓托運人在較高稅率開始徵收之前有更多緩衝時間。

美國若想對中國產品上調關稅，政策實行必然會產生較大時差。事實上美國一方面聲稱提高對中國輸美產品的關稅而另一方面推遲政策適用時間，既防止中國政府立即採取報復措施，同時對華施壓為繼續和中方談判爭取時間。

（綜合報道）