【中美貿易談判】首日磋商雙方會面90分鐘結束　白宮：周五繼續

中美新一輪貿易談判周四（9日）在美國華盛頓進行。中國《環球時報》總編輯胡錫進引述消息人士指，雙方已結束周四的磋商，並會於當地時間周五早上繼續談判，意味今輪談判將橫跨美國所定提高對中國關稅的期限。

中國國務院副總理劉鶴周四與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）於貿易代表辦公室進行首日磋商，會面90分鐘後離開。雙方晚上於大都會俱樂部（Metropolitan Club）共晉晚餐，離開時劉鶴露出笑容，但未有回應有關談判進展的問題。

中國《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter引述消息人士指，雙方已結束周四的磋商，並會於當地時間周五早上繼續談判，意味今輪談判將橫跨美國所定提高對中國關稅的期限。

白宮發言人隨後指，總統特朗普已與萊特希澤和姆努欽會面，討論談判進展。中美同意周五繼續磋商。

特朗普在周日（5日）突然宣布將在周五（10日）向2000億中國進口貨品加徵關稅，從10%加至25%，以回應中國企圖拖延時間及重新談判。他周四表示，收到中國國家主席習近平一封「美麗」的信件（beautiful letter），相信仍然有可能與中國達成貿易協議。

（路透社／彭博社）