【中美貿易談判】一次看懂兩國鬥爭重點　吸塵機傢俬衣服都要加稅

中美貿易戰再度升溫，美國總統特朗普（Donald Trump）決定周五（10日）起把2000億美元中國進口貨品的關稅稅率，由10%調升至25%。這次有超過5700種貨品受影響，包括吸塵機、傢俬、衣服，甚至食物如魚等。 為何特朗普一直要發動貿易戰？哪些中國貨品最受影響？誰人受害？本文講述這次貿易戰中的重點。

1. 美國為何發動貿易戰？

美國貿易代表辦公室（USTR）一直透過啟動美國《1974年貿易法》第301條款，對中國進口貨品加徵關稅，此法授權美國總統可以採取行動對付「不公平」貿易。美國總統特朗普也多次強調與中國之間的貿易不公平，指控中國竊取美國知識產權等。

但說到底，特朗普最不滿意是美國對華的巨大貿易逆差。

按美國貿易代表辦公室數據，美國對華的貿易赤字在2018年達到4192億美元，較2017年還要上升11.6%。

美國在2018年進口中國貨品的金額達到5395億美元。美國出口到中國的貨品金額則是1203億美元。

中美貿易戰：特朗普一直不滿美國對華貿易逆差「太大」。（路透社）

2. 美國新一輪加徵中國關稅，哪些貨品最受影響？

美國周五（10日）把2000億美元中國進口貨品的關稅稅率，由10%調升至25%。受影響貨品有超過5700種，首3大貨品類別分別是電訊設備、電腦電路板、處理器，均屬電子產品類。

以下是10大最受影響的貨品類別：

除了這些類別的貨品外，還有很多生活常用的商品受影響，包括家庭電器如吸塵機，服飾貨品如手袋、衣服、鞋，食物如魚等。

3. 在新一輪加稅前，已有多少中國貨品遭加徵關稅？

按英國廣播公司（BBC）統計，美國在2018年已對來自中國的2500億美元貨品加徵關稅。

中國北京政府則已對1100億美元的進口美國貨品加徵關稅。

4. 哪些人最受影響？

中美貿易戰繼續升溫，全球股市固然受壓，但貿易戰更影響眾多商家、工人等。

除了中國商家或工人外，美國一方也會受害，包括當地的進口商、受中國反擊加稅影響的商家或工人等。

美國媒體AXIOS周五（10日）報道，貿易戰的再升級，預計會影響1100萬名美國工人，他們集中在鄉郊地區。

（綜合報道）