【中美貿易戰】新華社：談判取得實質進展　3個核心問題仍有分歧

中美貿易最新一輪談判周五（10日）結束，雙方未有宣布達成協議。新華社周六（11日）發表評論文章，提到兩國已在加強知識產權保護、擴大市場准入、促進雙邊貿易平衡等方面取得諸多實質性進展，但在中方核心關切問題上仍存在分歧，包括取消全部加徵關稅、貿易採購數字應當符合實際以及文本平衡。

新華社的評論提到，解決好分歧繼續推動磋商，雙方必須尊重彼此核心關切，在相互尊重、平等互利原則下相向而行。如中國國務院副總理劉鶴所表示，中方需要有一個平等的、有尊嚴的合作協議。事實再次證明，尊重彼此核心利益和重大關切，是磋商順利推進不可逾越的「底線」和「紅線」；而確保雙方磋商地位平等、磋商結果雙贏，更是最終能達成協議的根本保證。如果始終一方壓着一方談判，或結果只能一方得利，磋商之路注定愈走愈窄。

文章又指，取消全部加徵關稅，其實也是美國商界、農民的普遍訴求。美國140多家行業協會近期聯合致信美國總統特朗普，指出美方對華加徵關稅實際也是對美國企業和消費者加稅，會造成企業裁員、投資推遲、物價上漲等問題。他們認為，如果最終未能取消全部加徵關稅，也意味着美國政府對美國人民「違背承諾」。

評論強調，解決好分歧繼續推動磋商，雙方必須辨明合作的大勢所趨，拿出更多智慧尋找兩國間的「最大公約數」。

（新華社）