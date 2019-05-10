【中美貿易戰】特朗普指談判不用急　展開程序對其餘中國商品加稅

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美國總統特朗普（Donald Trump）周五（10日）在社交網站發文表示，在中美談判一事上「絕對不用急」，因為關稅收入正流向美國庫房。

他又指已展開程序對餘下3250億美元的進口中國商品加徵關稅，提升稅率至25%。

特朗普在貼文中形容，目前的中美談判是「令人愉快的」，他表示在談判一事上「絕對不用急」（absolutely no need to rush），聲稱由中方支付的巨額關稅，正直接流向美國庫房。

關稅收入用來購買美國農產品

他又稱，對其餘3250億美元中國商品加徵關稅的程序已經展開，「美國（每年）只向中國出口約1000億美元商品，是非常不平衡。」

他稱，關稅收入將用來購買美國農夫的農產品，然後運到貧困國家作人道救援之用。

特朗普：希望中國不再把協議推倒重來

他表示，在此期間，美方會繼續與中國談判，並指「希望他們不會再把協議推倒重來！」

美方之前已批評中方「破壞貿易協議」，但中方則反擊指，美國給中國貼標籤，中國是「被承諾」。

特朗普如今在貼文又稱，關稅會為美國帶來財富，遠遠多於傳統協議的效果，「再者，也是更加容易及快捷。」

這位美國總統再重申，在與中國的瘋狂貿易（Crazy Trade）上，美國每年「損失」5000億美元，情況已延續很多年，他指將不會再發生。

他過去已曾多次批評中國讓美國每年「損失」5000億美元。但其實此數字大概就是中國一年向美國出口貨品的總金額。

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