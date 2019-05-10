【中美貿易談判】第二日磋商展開　料劉鶴中午離開美國

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中國國務院副總理劉鶴周五（10日）繼續訪美行程，他當天早上抵達美國貿易代表辦公室（USTR），與美方展開第二日談判。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進在社交網站指，中方代表團將在當地時間周五（10日）中午離開美國。

當天美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）在辦公室門口迎接劉鶴。

劉鶴神情輕鬆，臉帶笑容，雙方握手然後進入辦公室內，展開第2日磋商。

以下是更多雙方在場外會面時的照片：

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《環球時報》總編輯胡錫進在社交網站Twitter指，中方代表團將在周五（10日）中午離開美國，他稱「會在最後幾個小時達成協議嗎？接近談判的人士叫我不要存有希望。」但他指，相信雙方很大可能會繼續有磋商互動。

雖然當天劉鶴與萊特希澤公開表現融洽，但實際上中美貿易戰有升溫跡象。美國周五（10日）起對價值2000億美元的中國商品加徵關稅，由10%升至25%。

美國總統特朗普周五又在社交網站發文，指在中美談判一事上「絕對不用急」，因為關稅收入正流向美國庫房。

他又稱，對其餘3250億美元中國商品加徵關稅的程序已經展開。

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