【中美貿易戰】特朗普：會面有建設性　視乎進展決定是否撤銷關稅

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中美貿易最新一輪談判周五（10日）結束，雙方未有宣布達成協議。美國總統特朗普形容雙方會面坦誠和有建設性，兩國會繼續對話，並將視乎進展決定是否撤銷關稅。

特朗普在Twitter表示，過去兩天來，美國和中國就兩國間的貿易關係現狀進行坦誠和有建設性的會談。他形容，中國國家主席習近平和自己的關係仍然非常牢固，會談今後將會繼續。他並指與此同時，美國已對中國施加關稅，關稅也可能取消，也有可能不取消，取決於今後談判的進展。

白宮之後也在Twitter上表示，雖然特朗普總統帶着誠意推遲關稅，但中國上周在改正貿易不端行為的承諾方面後退，形容現在是問責的時候。

有份參與談判的財長姆努欽（Steven Mnuchin）會後也形容會面有建設性，但指目前未有計劃舉行下一輪談判。

貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）則表示，特朗普已下令展開程序，規劃對中國所有進口美國的貨品提高關稅。詳細的項目和進度近期內會在《聯邦公報》（Federal Register）發布，以及下周一（13日）在美國貿易代表辦公室網站上公布。

在盧森堡訪問的商務部長羅斯（Wilbur Ross）說，如果美中達成協議，那當然很好，但如果達不成，美國不介意提高對中國的關稅。

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（綜合報道）

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