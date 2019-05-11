【中美貿易戰】特朗普：會面有建設性　視乎進展決定是否撤銷關稅

中美貿易最新一輪談判周五（10日）結束，雙方未有宣布達成協議。美國總統特朗普形容雙方會面坦誠和有建設性，兩國會繼續對話，並將視乎進展決定是否撤銷關稅。

特朗普在Twitter表示，過去兩天來，美國和中國就兩國間的貿易關係現狀進行坦誠和有建設性的會談。他形容，中國國家主席習近平和自己的關係仍然非常牢固，會談今後將會繼續。他並指與此同時，美國已對中國施加關稅，關稅也可能取消，也有可能不取消，取決於今後談判的進展。

....into the future will continue. In the meantime, the United States has imposed Tariffs on China, which may or may not be removed depending on what happens with respect to future negotiations! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2019

白宮之後也在Twitter上表示，雖然特朗普總統帶着誠意推遲關稅，但中國上周在改正貿易不端行為的承諾方面後退，形容現在是問責的時候。

有份參與談判的財長姆努欽（Steven Mnuchin）會後也形容會面有建設性，但指目前未有計劃舉行下一輪談判。

貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）則表示，特朗普已下令展開程序，規劃對中國所有進口美國的貨品提高關稅。詳細的項目和進度近期內會在《聯邦公報》（Federal Register）發布，以及下周一（13日）在美國貿易代表辦公室網站上公布。

在盧森堡訪問的商務部長羅斯（Wilbur Ross）說，如果美中達成協議，那當然很好，但如果達不成，美國不介意提高對中國的關稅。

（綜合報道）