朝鮮兩次試射導彈　特朗普：並無違反信任

朝鮮分別於上周六（4日）和周四（9日）進行「火力打擊訓練」，一周內兩次發射多枚「飛行物」，外界分析認為包括短程導彈。美國總統特朗普周五（10日）接受美國政治新聞網站Politico訪問時指，不認為朝鮮最近試射短程導彈違反信任。

特朗普表示，朝鮮試射的只是短程導彈，形容只是「十分基本」，完全不認為有違信任。記者提到特朗普早前曾強調對朝鮮停止試射導彈感到自豪，他回應指，朝鮮發射的部分武器甚至不是導彈。他指，未來或會認為朝鮮違反信任，但並非現在。

美國國防部周四確認，朝鮮當日試射多枚彈道導彈，導彈飛行超過300公里後掉落海上。特朗普同日表示，沒有人對此感到高興，又指，知道朝鮮想與美國談判，但不認為對方準備好談判。

韓國聯合參謀本部表示，朝鮮當地時間周四下午4時30分從平安北道新五里一帶向東發射兩枚疑似短程導彈的不明「飛行物」，分別飛行420公里和270公里。

朝鮮朝中社周日（5日）報道，稱朝鮮在上周六成功試射「大口徑長距離火箭砲與戰術制導武器」，短程火箭砲彈頭掉落朝鮮半島以東水域。惟美國有線新聞網絡（CNN）同日獲得一幅衛星圖片，顯示朝鮮上周六發射火箭砲的痕跡。分析相信朝鮮發射的不只有火箭砲，還有短程導彈。

（Politico）