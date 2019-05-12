【中美貿易戰】環球時報：美國搞錯利益關係　低估中方承受力

中美貿易最新一輪談判上周五（10日）結束，雙方未有宣布達成協議。《環球時報》周日（12日）發表社評，指一旦中美貿易戰升級，美方不會有更好的談判籌碼。

文章指出，中國國務院副總理劉鶴充分肯定了中美磋商所取得的進展，也坦然道出雙方在中方核心關切問題上分歧的真相，包括一是要取消全部加徵的關稅，使雙方貿易恢復正常；二是貿易採購數字應當符合實際；三是協議文本要平衡，表達方式必須為國內民眾所接受，不損害國家主權和尊嚴。

社評認為，這是一個國際貿易史上從未有過的局面。一方面中美磋商又有了進展，一方面關稅戰同時出現升級。中美雙方形成邊打邊談的典型狀態。原因在於美國有一個根本性的誤判，那就是以為中國從中美經貿關係中單方面受益，打關稅戰將造成中國單方面的損失，或者中美之間的損失嚴重不成比例，所以美方可以很容易地迫使中方全面退讓。美國既搞錯了雙方的利益關係，也嚴重低估了中方的承受力。

文章指出，美方提出的一些要求或者觸犯到中國的主權尊嚴，或者嚴重不平等，不切實際，導致談判的困難。美方倚仗其主導西方輿論的優勢混淆視聽，這當中有華盛頓推卸升級貿易戰責任的私心。

社評認為，中美談判的前段時間大致是「半休戰式」，今後則是邊打邊談，不會改變雙方磋商的基本態勢。華盛頓不應有強化了關稅戰，美方就有了更多談判籌碼的不切實際的幻想。中國的自信及核心關切不可能被一點關稅壓彎了，這應當算是國際關係的常識，希望美方保持清醒頭腦。

中國真誠願意與美國通過談判解決問題，建立相互尊重、互利共贏，且長期穩定的經貿關係。對美方希望推動雙邊貿易平衡的願望，社評指中方充分理解，也願意積極配合採取必要和力所能及的措施，促進兩國貿易不平衡問題的加速改善。但是中國的核心關切也必須受到尊重，這種觀念是美方應當嚴肅樹立起來的。

（環球時報）