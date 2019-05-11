【中美貿易戰】特朗普着手制訂新計劃　美媒：擬與中國長期對峙

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（10日）指出，美國政府開始制訂一項向農民提供援助的新計劃。《華爾街日報》分析指，這是由於中美貿易協議面臨崩潰危機，形容此舉是向北京發出信號，華盛頓正在為長期的爭端做準備。

特朗普周五（10日）在Twitter表示「共和黨今天就災難救濟法案投票。我們現在將制訂一個兩黨（合作）解決方案，為我們的偉大國家和農民提供救濟。謝謝你們。給我一張我可以快速簽名的賬單！」

Great Republican vote today on Disaster Relief Bill. We will now work out a bipartisan solution that gets relief for our great States and Farmers. Thank you to all. Get me a Bill that I can quickly sign! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2019

《華爾街日報》周五（10日）引述美國商業律師事務所Greenspoon Marder的國際和政府關係部門合夥人沃瑟曼（Jessica Wasserman）表示「特朗普向中國表明，他已準備好應對來自美國農業部門的政治壓力。」

沃瑟曼又指「中國充分意識到，美國農產品出口是中國報復式關稅的最大輸家，該行業對美國國會和特朗普農村選民基地的政治影響力最大。」

《華爾街日報》周五（10日）引述美國商業律師事務所Greenspoon Marder的國際和政府關係部門合夥人沃瑟曼（Jessica Wasserman）表示「特朗普向中國表明，他已準備好應對來自美國農業部門的政治壓力。」

沃瑟曼又指「中國充分意識到，美國農產品出口是中國報復式關稅的最大輸家，該行業對美國國會和特朗普的農村選民有最大政治影響力。」

報道又指，農業作為美國最成功的出口產業之一，極受美國政府的貿易政策影響。如果中美達成貿易協議，此業界很有可能會成為最大的贏家，因此中美遲遲不簽署協議，也可能會對他們造成最大打擊。