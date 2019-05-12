阿聯酋富查伊拉否認港口發生爆炸

伊朗塔斯尼邁通訊社（Tasnim News Agency）及黎巴嫩廣場電視台（al-Mayadeen）等一些中東媒體報道，阿聯酋富查伊拉港（ Fujairah Port ）周日（12日）早上發生多次強烈爆炸，至少7至10艘運油輪起火燃燒，暫未知原因。 富查伊拉政府的傳媒辦公室其後發聲明否認事件，稱「港口運作如常」，還說媒體在獲助資訊時要負責，以及依賴官方消息來源。

廣場電視台引述目擊者指出，在當地時間早上4時至7時之間，7至10艘運油輪起火以及完全燒毀。該台報道稱未知爆炸起因，亦指暫未有傷亡報告。報道指有種類不明的美國及法國飛機在該市上空飛過。

富查伊拉港是阿聯酋唯一的多功能港口，距離中東主要航道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）約70海浬，它與其他公國的距離全是300公里以下。在美伊關係最近變得緊張之際，港口傳出爆炸的消息份外惹人關注。

美國特朗普2018年宣布退出《伊朗核協議》，華府5月2日開始，不再對任何伊朗石油進口國給予豁免，當中包括中國、土耳其、印度及卡塔爾等，此舉影響伊朗收入，引起德黑蘭不滿。美國政府希望以此迫使伊朗重新談判，然而德黑蘭政府態度強硬，更曾威脅封鎖霍爾木茲海峽。美國以因應伊朗構成的威脅為由，派出航母戰鬥群、兩棲運輸船塢艦與愛國者導彈到該區。

（綜合報道）