二千億美元中國貨稅率升至25%　彭博：中美首日談判幾乎毫無進展

中國副總理劉鶴率團與美國進行第一輪貿易談判，在香港時間周五早上5時開始，至今結束。彭博社報道，中美貿易談判幾乎沒有進展。 美國會在周五凌晨（香港時間周五中午）起對2,000億美元的中國貨品的關稅稅率提升至25%，包括手提電話、電腦、服裝及玩具將備受衝擊。特朗普表示，已開始準備相關文件，將對其餘3,250億美元的中國進口貨品徵收25%的關稅。

新華社報道劉鶴所說，中方帶着誠意而來，希望在當前形勢下，理性及坦誠地與美方交換意見。他重申，中方認為加徵關稅不是解決問題的辦法，對中美及世界也不利。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及財長姆努欽（Steven Mnuchin）周四在美國貿易代表辦事處門外迎接劉鶴，雙方隨即展開談判。談判歷時90分鐘，官員離開會場時都沒有發表談話。白宮隨後宣布談判在周五繼續進行。

特朗普在中美會談前表示，收到中國國家主席習近平一封「美麗」的信件（beautiful letter），並指自己稍後可能會與習近平通電話。特朗普又謂，相信雙方本周仍然可能達成協議。他說雙方本已非常接近達成協議，但中國想重新談判，他認為不可以這樣。此外他認為關稅仍是替代貿易協議的極佳方案，實施新關稅措施對美國有利，能增加數以千億美元計的收入。

特朗普在周日（5日）突然宣布將在周五（10日）向2000億中國進口貨品加徵關稅，從10%加至25%，以回應中國企圖拖延時間及重新談判。路透社周三（8日）引述數名消息人士報道，中國上周五（3日）發送至華盛頓的外交電文中，對接近150頁的貿易協議草案進行「系統性修改」。這是導致特朗普突然宣布加稅的原因。美國貿易代表署辦公室周四（9日發）布《聯邦公報》 (Federal Register)，證實會自美東時間周五凌晨零時01分起調升稅率。

（綜合報道）