【中美貿易戰】人民日報評論：中國談判大門始終打開

中美貿易最新一輪談判上周五（10日）結束，雙方未有宣布達成協議。官媒《新華社》周日（12日）率先披露《人民日報》預定周一（13日）刊登的評論，內容表示有關與美國的貿易糾紛，中國的談判大門始終打開，但中國是不會在重要的原則問題上讓步。評論又強調，貿易戰沒有贏家，中國不想打，但也不畏戰，希望美方能抱着理性務實的態度，解決問題。

「磋商未果責任完全在美方」

文章以「合則兩利，鬥則俱傷」形容中美貿易糾紛，表明對中美兩國來說，合作是唯一正確的選擇，不過美方卻出爾反爾，以「極限施壓」進一步給中國輸美產品加徵關稅。

評論指，貿易磋商未果的責任完全在美方。華府加徵關稅對中國、美國，或是世界人民都不利，美方的舉動與世界的期盼背道而馳。

「大門始終敞開，惟合作是有原則」

評論強調，中方始終高度重視，並有極大誠意，希望在平等及互相尊重的基礎上，達成一份互利雙贏的協議，談判的大門始終是敞開。

文章重申，中方在重大原則問題上決不讓步，堅決捍衛國家核心利益和人民根本利益，任何時候都不會喪失國家尊嚴，「面對經貿摩擦，中方的立場始終明確：貿易戰沒有贏家，中國不想打，但也不怕打」，希望美國能理性及務實解決問題。

（綜合報道）