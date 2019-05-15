蓬佩奧訪索契　俄羅斯：沒收到華府提議美俄峰會

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二（14日）訪問俄羅斯索契（Sochi），期間與總統普京（Vladimir Putin）和外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會面。克里姆林宮發言人表示，目前都沒有收到美國提出籌備兩國領導人特朗普與普京會面的要求。

蓬佩奧在抵達索契前，於Twitter提到今次訪俄之行。他表示會俄羅斯官員的會面包括多項重要議題，即使雙方或者部分問題上有分歧，但只要涉及國家利益，大家都有責任尋求向前邁進的方法。

My meetings in #Russia will highlight a number of important topics. On some issues we may agree, on others we may disagree, but when it’s in our national interests, it is our responsibility to find a way forward. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2019年5月14日

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov ）則提到，普京會聽取拉夫羅夫和蓬佩奧會談的成果，並就兩國關係、戰略穩定及裁軍等問題交換意見，此外朝鮮半島無核化、伊朗、敘利亞和委內瑞拉問題亦是會談焦點。

《路透社》早前報道指美國總統特朗普（Donald Trump）可能趁6月底出席大阪二十國集團（G20）峰會時，與普京會面。佩斯科夫表示聽過有關消息，但目前都沒收到美國提出籌備該會面的要求，他指蓬佩奧未知會否與普京提及此事。

（俄羅斯衛星通訊社）