WhatsApp遭黑客入侵　已報告美司法部

手機通訊軟件Whatsapp證實被黑客入侵事件，該公司周二（14日）表示，事件或與一間為政府收集情報的私人公司有關，Facebook已經為此向美國司法部報告。

WhatsApp發言人指，黑客的攻擊方式非常精密，而且與一間為政府收集情報的私人公司特徵非常相似，因此已經向歐盟監管機構，位於愛爾蘭的數據保護專員（Data Protection Commission，DPC），以及美國司法部報告事件。

另外WhatsApp表示已經與業界夥伴合作，為用戶提供最新的安全保障，因此呼籲用家更新軟件及電話的作業系統，確保儲存於電話內的重要資料不會被盜。

來自英國設菲爾德哈勒姆大學（Sheffield Hallam University）網絡安全教授斯托里（Scott Storey）認為，攻擊事件或與政府針對像人權份子等特定人士，因此相信大部分WhatsApp用戶都不受影響。

WhatsApp被入侵事件：英國廣播公司（BBC）報道指入侵方法可能緣自以色列的一間網絡安全公司NSO Group。NSO Group專門從事網絡情報工作，開發各種軟件協助政府，提高情報搜集工作能力。（美聯社）

每月有15億名用戶的WhatsApp早前發現漏洞，令黑客透過Whatsapp內的電話功能致電用戶，同時安裝監控軟件。即使用家不接聽電話軟件也會被自動安裝，且電話紀錄亦會被刪除，意味黑客可以在用戶完全不知情的情況下入侵手機，進行監控。

英國廣播公司（BBC）的報道指入侵方法可能緣自以色列的一間網絡安全公司NSO Group。NSO Group專門從事網絡情報工作，開發各種軟件協助政府，提高情報搜集工作能力。部分軟件被證實可用作黑客工具。

（路透社）