美媒：中國反對公布協議細節致雙方談判破裂

美國《華爾街日報》周一（13日）報道指，中美貿易談判之所以會破裂，原因之一是美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）的估計過於樂觀，引致美國總統特朗普和鷹派的美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）不滿。

報道指，姆努欽早前曾告訴記者，「我們正在計劃特朗普總統和習近平主席為完成協議而舉行一個簽約峰會」，並表示簽約的地點可能是華盛頓、特朗普在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）或新澤西州的貝德明斯特（Bedminster）。但白宮和美國貿易代表署的鷹派官員都認為姆努欽的聲明過於樂觀，寧願維持對中國施壓，直至「協議上的墨水乾為止」。

報道引述白宮官員消息指，美國認為中方在談判前夕已經開始違背一些已商定的條款，萊澤希特尤其認為中國臨簽約前在一些細節上「搬龍門」。

報道指，中方向美方表示他們對協議中的一些條文有保留，中方不再願意承諾對知識產權、強迫技術轉移及補貼進行法律修改，又反對將協議細節全部公開，只願意公布摘要。

報道又引述了解內情人士的消息指，另一個主要衝突是中國抗拒對盜竊美國知識產權嚴謹執法；中方稱執法程序需要透過中國的執法渠道，不能在談判桌上做出保證，惟美國官員並不將此視為一個可靠的選項。

（綜合報道）