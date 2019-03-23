天文台長岑智明遊挪威三天觀北極光　「幸運」背後藏氣候暖化端倪

受厄爾尼諾影響，本港近年天氣反常，不僅經歷百年來最暖冬季，更預計今年氣溫將創新高。 天文台今日（23日）舉辦講座，並以極端天氣為題，吸引近二百人到場。天文台台長岑智明以旅遊經驗提醒公眾有關氣候變化的影響，他指去年到訪挪威，意外地連續三日觀賞到北極光。不過美麗背後，原來同與氣候變化有關。

講座以沙畫作開場，回顧1960年代颱風溫黛襲港的歷史。天文台台長岑智明以溫黛與去年襲港的超強颱風「山竹」作對比，指「山竹」當時因先於菲律賓登陸後再襲港，令風力減弱。他估計，如無先登陸菲律賓，「山竹」不僅破壞力更強，而水位高至七米，較當年溫黛高一至兩米。

岑智明分享到訪阿爾卑斯山冰川的經歷。（高仲明攝）

兩張圖片可見冰川融化問題嚴重。（高仲明攝）

他又以旅遊經歷提醒公眾氣候變化問題，稱曾分別於1997年及2015年到訪阿爾卑斯山，發現冰川融化問題嚴重，「變晒做泥路。」他於去年到訪挪威，更意外地連續三日均觀賞到北極光。不過他解釋同樣與天氣變化有關：「北極溫度比正常高，而歐洲當時氣溫好低，氣流令挪威變得晴空萬里。」親身體驗暖化問題，他直斥：「話無全球暖化嘅人係不負責任。」

現場有近200人到場。（高仲明攝）

岑智明稱，受全球氣候暖化影響，令海水溫度上升，故相信來年本港的颱風數量未必會增多，但相信威力必會增強，「（颱風）行到埋嚟先增強。」他又預料將來亦更頻密地出現暴雨情況，「一係唔落，一落就會落得更大」，相信更容易出現水浸情況。

他提醒公眾需要減排節能，建議應少開冷氣、少用即棄餐具等。他稱自己通常只於酷熱天氣警告生效時才開冷氣，但他笑稱：「唔敢拎張電費單同林超英比較。」他更於講座內大開金口，與歌手區瑞強合唱《氣候人生》，以歌詞再次提醒公眾節能的重要性。