傳華府認定伊朗慫恿襲擊油輪　伊朗稱會打敗美國及以色列聯盟

美國與伊朗關係持續緊張，近日阿聯酋與沙特聲稱油輪遇襲的事件，更加令中東局勢難以平靜；路透社周三（16日）引述美國政府消息人士稱，華府相信伊朗在背後慫恿也門胡塞武裝組織或伊拉克什葉派武裝組織發動襲擊。 美國總統特朗普在Twitter發文稱，相信伊朗很快想談判；伊朗同日揚言，正處於與敵人全面對抗的邊緣，強調伊朗會打敗美國及以色列的聯盟。

伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周二（14日）表示，近日阿聯酋與沙特聲稱油輪遇襲的事件，是由美國政府強硬派策劃企圖加劇區內緊張局勢。不過路透社周三（16日）引述美國政府消息人士稱，華府相信伊朗在背後慫恿也門胡塞武裝組織，或者伊拉克什葉派武裝組織發動襲擊。美方又視襲擊是伊朗的嚴重挑釁，對航運構成威脅。

伊朗國防部長哈塔米（Amir Hatami）表示，伊朗會作出最高國防軍事準備，應對任何種類的威脅，強調伊朗會打敗美國及以色列的聯盟；伊朗革命衛隊指揮官形容，現時正處於與敵人全面對抗的邊緣。

美國國務院下令，要求駐伊拉克巴格達大使館與駐伊拉克埃比爾（Erbil）領事館的非緊急人員立即離開，參議院共和民主兩黨議員，將要求當局向國會解釋原因。

美國中央司令部周二（14日）發表聲明，強調擔心伊朗帶來的潛在迫切威脅，並指現時處於「高警戒級別」。伊朗學生通訊社（ISNA）周三（15日）引述當地原子能機構官員消息表示，當局在最高國家安全委員會的命令下，正式中止2015年簽訂的《伊朗核協議》部分內容。

（綜合報道）