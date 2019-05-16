伊朗外長訪日　尋求對外合作緩和中東緊張局勢

伊朗局勢持續緊張，伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周四（16日）訪問日本，與日本外相河野太郎會面。日本放送協會（NHK）分析指，此行是希望借包括日本等國際社會力量，緩解中東緊張局勢。

伊朗外長扎里夫與河野太朗會面時握手的一幕，兩人互相打招呼後齊歡笑，日伊兩國的友好程度可見一斑。（路透社）

扎里夫在雙方會談後，在記者會上表示此行是討論現時中東局勢的好機會。他指中東局勢緊張對誰都沒有好處，而他們並非令局勢升温的原因。札里夫稱他與河野太朗就如何防止局勢進一步升級，及如何維繫核協議交換了意見。

日伊交換中東局勢意見

札里夫同時希望能與傳統經濟合作伙伴的日本，加強合作關係。河野則表示會盡努力，協助緩和地區局勢，並希望伊朗需遵守核協議內容，呼籲各方克制。

之後札里夫亦與首相安倍晉三會面，札里夫同時強調在這「非常時刻」與日本交換意見的重要，安倍亦強調要保持及發展與伊朗的關係。

日伊關係與美伊大不同

日本與伊朗早於上世紀1920年代，與巴列維王朝建立關係。雙方除二次大戰期間外，日伊來往持續。伊朗一度是日本進口石油的主要國家之一，雖近年受美國制裁壓力影響，進口已愈來愈少，但雙方依然保持其他方面的經貿合作。

儘管美日關係密切，伊朗與日本的友好關係，與美伊關係呈強烈對比。

NHK形容扎里夫此行「突然」，分析此行目的是借包括日本等國際社會力量，緩解中東緊張局勢。美國近日向伊朗持續施加經濟及軍事壓力，外界憂慮特朗普政府最終會把中東推向戰爭。

（日本放送協會）