新加坡外長：美國應接受中國崛起

新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）周三（15日）表示，美國應容許中國在全球事務有更大話語權，避免兩國之間的糾紛繼續拖延下去，導致其他實力較小的國家被迫在世界兩大經濟體之中「二擇其一」。

維文周三於華盛頓一個活動上發言，提到各方視中國為「需要打擊的對手」策略已行不通，反而認為中美兩國應該展開「有建設的競爭」。他認為世界假如分成多個敵對派系，將導致全球在美國主導世界70年以來所得付之一炬。

維文在發言時闡述新加坡的立場，呼籲美國加倍努力，共享回報。他指美國持續在國際舞台擔任角色對新加坡而言是件好事，同時又希望中國發展成超級大國之路上享有應得權利。

他亦提到，中國是美國為首的全球體系既得利益者，所以認為北京方面不太可能衝擊制度，並形容全球規則在數十年間制定時，當時中國沒有話語權，所以中國現在要求更改規則是合理。

中美貿易談判目前仍未達成協議，維文認為，談判一旦不歡而散收場，對於像新加坡等倚賴貿易的國家帶來影響，並指拖延的談判過程已經令全球市場帶來不穩定和波幅。他表示，像新加坡這些被夾在中間的小國，不想被迫作不公平的決定，所以希望中美兩國可以制定策略，考慮中國在國際舞台日漸增加的影響力和地位，最終雙方的利益可以共存。

（彭博社）