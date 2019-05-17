荷蘭稱不再「輕信」中國　傳情報當局發現華為後門程式

荷蘭政府周三（15日）發布「中國戰略」報告，稱將不再「輕信」中國，並指要試圖解決中國的「不公平貿易行為」。當地媒體翌日報道，情報部門在當地一間主要電訊商的華為網絡設備內，發現後門程式，正調查中國是否藉此展開間諜活動。

「中國戰略」報告：對華採取建設及批判立場

荷蘭政府周三（15日）發表的報告表示，與中國合作對荷蘭非常重要，當中有機會亦有擔憂，荷蘭必須注意兩國間存在的意識形態差異。報告提到，荷蘭試圖解決中國的「不公平貿易行為」，同時對華採取建設及批判立場。

文件表明荷蘭願與中國在氣候、貿易、農業、交通運輸等領域合作，但亦要密切關注中方的網絡間諜活動，以及對荷蘭價值觀的影響。

「中國戰略」報告是一年前由荷蘭首相呂特（Mark Rutte）提出，當時該國議員對中國日益增長的影響力感到擔憂，認為荷蘭及歐盟在應對中國的問題上制訂明確戰略。

荷蘭電訊商華為設備疑有後門程式

荷蘭《人民報》（De Volkskrant）周四（16日）引述情報當局消息人士報道，當局在其中一間主要電訊商所使用的華為網絡設備中，發現後門程式，可能被用以查閱顧客資料。當局拒絕回應有關報道，華為對此表示驚訝。

華為董事長梁華周二（14日）在英國倫敦出席會議時表示，華為願意與英國等各國政府，簽署無間諜協議。

（綜合報道）