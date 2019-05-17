【華為風波】英法德未跟隨封殺華為　馬克龍：發動貿易戰不恰當

美國總統特朗普周三（15日）一連兩招封殺華為，首先宣布「緊急狀態令」，禁止美國公司使用「可能危害國家安全的企業」所生產的通訊設備；及後再宣布將華為加入貿易黑名單。 美國的歐洲盟友紛紛表態，德國總理默克爾（Angela Merkel）周四（16日）表示德國維持原有立場，即是要求5G設備供應商符合政府設定的標準；法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）就表示，發動科技或貿易戰不恰當；英國文化大臣衛俊明（Jeremy Wright）就指，英國會在評估後決定是否使用華為設備。

馬克龍表示，封鎖華為或任何一家公司並非法國的目標，強調是要維護國家安全及歐洲主權。他認為現在對任何國家發動科技戰或貿易戰都是不適當，因為這並非捍衛國家安全的最佳方式。

馬克龍強調，建立一個合作的世界以及降低緊張關係才是最佳方法。默克爾就指，德國維持原有立場，所有投標參與德國5G網絡建設的設備供應商，包括華為在內，都要符合政府設定的標準。德國不希望禁止華為參與國內5G網絡建設，導致美國與德國兩國曾就此隔空爭拗。

華為周四發聲明回應指，美國限制華為不會讓美國更安全，也不會使美國更強大，不合理的限制也會侵犯華為的權利，引發其他嚴重的法律問題。中國外交部發言人陸慷在周四（16日）的例行記者會上表明，中方會採取進一步必要的措施，堅決維護中國企業的合法權益。

（綜合報道）