伊朗外長5月17日訪華 特朗普：不想與伊朗開戰

美國和伊朗的關係近來十分緊張，存在發生意外衝突的風險。在此背景下，伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）將訪華，探討美國制裁問題。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）周四（16日）報道稱，伊朗外長扎里夫周五將前往中國。這是他其亞洲之行的一部分。

日本放送協會（NHK）周五（17日）的報道引述觀察家的說法，相信扎里夫訪華的目標是提升中伊雙邊關係，以及確保德黑蘭能在某程度上繞過美國制裁的情況下、繼續對中國出口石油。

NHK報道稱，扎里夫訪華是爲了討論美國的制裁問題。他說希望中國會對美國實施的制裁予以拒絕。中國是2015年《伊朗核協議》的簽約國之一。

報道稱，他將會晤包括中國外長王毅在內等高級官員。

特朗普稱不想與伊開戰

美國總統特朗普（Donald Trump）周四在白宮會見瑞士聯邦主席毛雷爾（Ueli Maurer）時被記者問到華盛頓是否準備與德黑蘭開戰，特朗普回應稱「不希望」。路透社引述匿名消息人士報道：「他不想開戰。這不是他（想做的事）。」

匿名官員稱，特朗普跟他的國家安全團隊成員及其他助理溝通時說，他想維持對德黑蘭施壓，但不想讓它們沸騰到變成武裝衝突。一名華府官員表示，縱然如此，特朗普也表明他會保護美國在該區利益。

《紐約時報》也援引匿名白宮消息人士的話報道，特朗普對代理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）表示，不想與伊朗開戰。《華爾街日報》周四也報道稱，一名美國政府官員說，特朗普周三（15日）在一次會議上對包括沙納漢在內一群高級幕僚說，不希望美國和伊朗的關係緊張並導致戰爭。

報道指特朗普已表示有意達成一個經談判得出來的解決方案。消息人士說，惟這即使意味與伊朗直接談判，都會跟一眾高級幕僚的建議相悖。