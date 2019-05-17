【澳洲大選】工黨領先選前民調　前總理霍克離世影響選情？

澳洲周六（18日）舉行大選，總理莫理森（Scott Morrison）領導的執政聯盟力爭保住政府控制權，但肖滕（Bill Shorten）帶領的在野工黨來勢洶洶，希望可以相隔6年後再次領導國家，選前民調顯示，工黨暫時有些微優勢。

《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）周四（16日）公布最新的選前民調，以兩黨模式計算下，工黨的支持度為51%，以2個百分點領先。工黨在2016年大選後一直領先執政聯盟，兩者最大相差近8個百分點，但優勢在踏入2019年後明顯收窄。

肖滕的個人支持度雖然有上升趨勢，不過整體仍然落入於莫理森，有48%受訪者認為後者是總理的理想人選，反而只有四成人支持肖滕擔任總理。

這次選舉或因前總理霍克（Bob Hawke）周四離世出現變數。霍克生前最後的公開活動是與另一前總理基廷（Paul Keating）發表支持黨友肖滕的聯署聲明，未知霍克的離世會否令選民向工黨投下同情票。

另外聯盟的前總理阿博特（Tony Abbott）留言悼念霍克時，指對方「懷着工黨的心，卻擁有自由黨的腦袋」，結果惹來批評，或可能導致選票流向工黨。

（綜合報道）