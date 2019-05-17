伊朗軍事領袖：中東武裝組織準備打代理人戰爭

中東局勢近日再趨緊張，伊朗宣布中止履行核協議部分內容，美軍派航母戰鬥群到波斯灣「示威」，加上多艘運油輪遇襲事件，令人憂慮當地或爆發全面軍事衝突。雖然美伊兩國都表明無意打仗，但有伊朗軍事領袖則呼籲中東武裝組織，指他們要有打代理人戰爭的準備。

英國《衛報》（Guardian）周四（16日）引述兩名消息人士報道，伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）三周前與親德黑蘭的武裝組織領袖會面。消息指伊朗動員中東區內盟友的舉動，令美國憂慮在當地的利益受到威脅。

蘇雷曼尼在最近五年曾多次與伊拉克的什葉派武裝組織領袖會面，但他在這次集會的性質和立場完全不同。一名消息人士透露，雖然蘇雷曼尼並非叫他們開戰，但都相差無幾。

有關會面導致美、英和伊拉克的外交官忙起來，他們一直化解華府和德黑蘭之間的糾紛，但如今他們亦擔心伊拉克可能成為衝突之地。

消息人士指，伊拉克「人民動員組織」（Popular Mobilisation Units，PMUs）傘下的民兵組織領袖亦有參加這次會面。一名得知有關會面的高層之後向西方國家官員表達憂慮。

在特朗普宣布對伊朗新一輪的制裁之後，魯哈尼也宣布伊朗中止履行伊核協議的部分條款。（新華社）

蘇雷曼尼身為伊朗精英部隊「聖城軍」的領袖，他在民兵組織的戰略和主要行動具有重要影響力。他是伊拉克和敘利亞在過去15年最有影響力的中間人，帶領伊朗鞏固當地的勢力，並企圖重塑德黑蘭在中東的有利形勢。

對於伊朗在中東尋找代理人的活動，美國已經多次感到不滿，總理特朗普（Donald Trump）日前點名指責巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad），批評這個獲伊朗及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）資助的組織需要為以色列受到加沙地區發射火箭襲擊一事負責。

（衛報）