瑞典檢方申請拘捕「維基解密」創辦人阿桑奇

瑞典檢察官周一（20日）向法院申請拘捕令，欲將嫌強姦的維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）緝拿歸案。如果法院批出拘捕令，現於英國服刑的阿桑奇或會被引渡回瑞典。

阿桑奇2010年被瑞典警方指控強姦兩名女子。他一直否認相關控罪，並自2012年6月起匿藏在厄瓜多爾駐英國大使館以逃避通緝。其中一宗案件的追溯期在2015年已過；另一宗則因缺乏證據而在2017年5月停止調查。

阿桑奇4月被英國警方拘捕，並因違反保釋條例、棄保潛逃罪成被判入獄50周。瑞典上周一（13日）決定重啟涉強姦一案調查，指仍有合理懷疑阿桑奇觸犯性侵罪行，認為有需要重新向阿桑奇問話，並會在阿桑奇刑滿後尋求引渡。

美國政府指控阿桑奇涉嫌串謀協助美國變性前軍人曼寧（Chelsea Manning）披露政府機密資料，並在2018年12月向英國尋求引渡阿桑奇。

瑞典副檢察總長佩爾松（Eva-Marie Persson）周一表示，如果法院批出拘捕令，她會發出歐洲拘捕令（European arrest warrant），將阿桑奇引渡回瑞典協助調查。佩爾松說，如果美國和瑞典的引渡要求有衝突，最終決定權掌握在英國政府手上。

阿桑奇2006年創建維基解密網站，2010年公布大量美國政府關於阿富汗戰爭、伊拉克戰爭，以及美國偷偷監控別國領袖的密件，引起巨大轟動和爭議，美國的國際聲譽也因此受損。同年11月，瑞典指控他8月在該國逗留期間，對兩名瑞典女子強姦及性騷擾。

阿桑奇一度在英國被捕，但他2012年6月於保釋期間進入位於倫敦的厄瓜多爾駐英國使館尋求庇護。厄瓜多爾2019年4月11日撤銷給予阿桑奇的庇護後，倫敦警方進入使館將他拘捕。

（綜合報道）